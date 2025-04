Musetti battuto in finale da Alcaraz infortunio muscolare per l’azzurro

Musetti. Il 23enne toscano, di Carrara, vince il primo set ma Carlos Alcaraz rimonta e si aggiudica per 3-6, 6-1, 6-0 il "Rolex Monte-Carlo Masters", primo Atp 1000 sulla terra battuta della stagione, al Country Club nel Principato di Monaco

Nota di msn.com: Musetti si arrende ad Alcaraz nella finale di Montecarlo, sconfitto 2-1 - AGI - Niente da fare per Lorenzo Musetti. Il 23enne carrarino vince il primo set ma Carlos Alcaraz rimonta e si aggiudica per 3-6, 6-1, 6-0 il "Rolex Monte-Carlo Masters", primo Atp 1000 sulla terra b ...

Nota di fanpage.it: Lorenzo Musetti cede di schianto, a Montecarlo trionfa Carlos Alcaraz in 3 set: 6-3, 1-6, 0-6 - Carlos Alcaraz ha fatto suo l’ATP Montecarlo battendo in finale Lorenzo Musetti in tre set. Primo a favore dell’azzurro per 6-3, poi i problemi fisici hanno dato via libera all’assolo dello spagnolo ...

Segnala ilpost.it: Lorenzo Musetti ha perso la finale del torneo di Monte Carlo - Il tennista italiano è stato battuto in rimonta da Carlos Alcaraz, anche a causa di un problema fisico nel terzo set ...