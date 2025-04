Bergamonews.it - Pasalic e Retegui, così si fa. De Roon 300 e lode, le mani di Carnesecchi pesano ancora

Atalanta-Bologna 2-0, le pagelle7 – Mezzo miracolo su Ndoye per tenere il 2-0, con l’aiuto del palo. Ne fa anche un altro paio non banali. E nella ripresa infonde sicurezza.Djimsiti 6.5 – Utilissimo in impostazione e nel gestire una diffida che, in caso di ammonizione, gli avrebbe fatto saltare la trasferta pasquale di San Siro col Milan. Destra o sinistra, per lui non cambia nulla.Hien 6.5 – Si brucia presto il bonus giallo, ma non ne sente il peso. Il salvataggio clamoroso su Dallinga vale un gol.Kolasinac 6.5 – Il drappo “lottare come 11 Kolasinac” nella Sud non è lì per caso. Ed è per questo che il suo infortunio preoccupa doppiamente.(45’ Toloi 6 – Tiene botta anche se Dominguez lo fa sudare.)Bellanova 6.5 – Corsa spettacolare e grande assist: mancava la sua precisione.