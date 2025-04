Truffe al telefono non fidatevi di quella voce E’ l’intelligenza artificiale

Riprodurre con incredibile fedeltà la voce umana è l'ultima frontiera delle truffe telefoniche. O meglio, una loro evoluzione. Ricordate quando l'oppositore russo Alexey Navalny truffò i servizi segreti russi imitando la voce del loro capo, e riuscì a farsi dire chi e come lo aveva avvelenato? Il caso gettò grave imbarazzo al Cremlino e più di una testa rotolò per quella umiliazione. I funzionari dell'Fsb, erede del famigerato Kgb, si giustificarono affermando che la voce era proprio come quella del loro capo. Il dissidente era dunque un buon imitatore, ma oggi il suo talento non sarebbe servito. Già, perché appropriarsi dell'identità e del timbro vocale di qualcun altro, con le nuove funzionalità dell'intelligenza artificiale è un gioco da ragazzi. Ne sa qualcosa Massimo Moratti: l'ex presidente dell'Inter lo scorso febbraio ha versato ben 890 mila euro sul conto di una banda di truffatori che lo avevano convinto grazie a una telefonata di un falso ministro della Difesa Guido Crosetto, che chiedeva all'imprenditore quel denaro per un fantomatico riscatto finalizzato alla liberazione di inesistenti giornalisti rapiti in Medio Oriente.

