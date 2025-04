Finalmente a casa 2 0 al Bologna l’Atalanta si rialza e scatta verso la Champions

Bergamo. 22 dicembre 2024, 13 aprile 2025. Il tabù è spezzato: 112 giorni dopo, l'Atalanta torna a vincere una partita casalinga in campionato. E che partita. Per la prestazione, certo, ma soprattutto per il risultato, perché il 2-0 rifilato al Bologna è una di quelle vittorie 'da 6 punti', che scaccia i brutti pensieri dopo tre sconfitte consecutive senza segnare e soprattutto rimette un margine di 4 punti rispetto ai rossoblù in classifica.La miglior risposta possibile dopo il calo dell'ultimo mese, la reazione giusta al sorpasso provvisorio della Juve, con il sorpasso a quota 61 contro i 59 dei bianconeri rivitalizzati dalla cura Tudor. Un margine di sicurezza sulle inseguitrici. I nerazzurri restano aggrappati al terzo posto con le unghie e con i denti, senza mollare il colpo con il supporto di un Gewiss Stadium caldissimo e tutto esaurito.

