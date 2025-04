Tennis Montecarlo Alcaraz rimonta un Musetti infortunato

Montecarlo si è trasformata in un match dai due volti, con Carlos Alcaraz che ha ribaltato una partenza difficile per imporsi su Lorenzo Musetti con il punteggio di 3-6, 6-1, 6-0. Una partita in cui la componente tecnica ha seguito un’evoluzione netta, scandita da un brillante avvio dell’azzurro, un cambio di ritmo deciso dello spagnolo e, infine, un crollo fisico che ha segnato l’esito dell’incontro.Nel primo set, Musetti ha messo in campo il suo Tennis migliore: variazioni, profondità e una gestione dei ritmi che ha messo in difficoltà Alcaraz. L’azzurro ha approfittato di un inizio contratto del numero 3 del mondo, spingendo con il rovescio e trovando soluzioni vincenti nei momenti chiave. Break sul 3-2 e gestione perfetta dei turni di servizio fino al 6-3 che ha certificato un approccio lucido e aggressivo. Leggi su Corrieretoscano.it La finale del Masters 1000 disi è trasformata in un match dai due volti, con Carlosche ha ribaltato una partenza difficile per imporsi su Lorenzocon il punteggio di 3-6, 6-1, 6-0. Una partita in cui la componente tecnica ha seguito un’evoluzione netta, scandita da un brillante avvio dell’azzurro, un cambio di ritmo deciso dello spagnolo e, infine, un crollo fisico che ha segnato l’esito dell’incontro.Nel primo set,ha messo in campo il suomigliore: variazioni, profondità e una gestione dei ritmi che ha messo in difficoltà. L’azzurro ha approfittato di un inizio contratto del numero 3 del mondo, spingendo con il rovescio e trovando soluzioni vincenti nei momenti chiave. Break sul 3-2 e gestione perfetta dei turni di servizio fino al 6-3 che ha certificato un approccio lucido e aggressivo.

