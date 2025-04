Sololaroma.it - Retegui sale in cattedra, Atalanta-Bologna è 2-0: scatto Champions della Dea

Ci si aspettava senza dubbio più equilibrio nel primo dei due match clou di questa domenica, in una 32ª giornata di Serie A che sta spostando gli equilibrilotta Europa. Al Gewiss Stadium invece si è rivista l’dei vecchi tempi, capace di trovare finalmente la prima vittoria in casa del 2025 e di imporsi nel match come le abbiamo visto fare tante volte nell’era Gasperini. Battuto 2-0 unridimensionato dopo il lungo periodo positivo da cui veniva, un risultato che ha un peso specifico nella corsa alla prossimaLeague.Pronti via e la Dea mette subito la partita in discesa, visto che la prima corsa di Bellanova sulla destra, al 3?, porta al cross basso su cuipiomba da rapace d’aria di rigore, non lasciando scampo a Ravaglia sul primo palo.colpito, che fatica a costruire azioni pericolose, e al 21? arriva il raddoppio: questa voltasi traveste da assistman, lottando come un leone con Lukumì e mettendo un cross al bacio per Pasalic che, dimenticato dalla difesa, deve solo appoggiare in porta col sinistro.