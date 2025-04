Oasport.it - Bulega, domenica maledetta: rimonta dal 10° al 1° posto. Poi la Ducati si ferma! Vince Locatelli

Leggi su Oasport.it

Il fine settimana di Assen, il terzo del Mondiale Superbike, si è concluso con un’emozionante Gara-2 vinta da Andrea(Yamaha Pata Maxus) davanti ad Alvaro Bautista (Aruba.it) e Remy Gardner (Yamaha Pata Maxus).Si corre sull’asciutto, a differenza di quanto accaduto nella Superpole Race mattutina. Allo spegnimento dei semafori, Alvaro Bautista “brucia” tutti e si pone al comando. Lo spagnolo della, tuttavia, non fa la differenza, poiché ben presto in testa si viene a formare un gruppetto. La dinamica favorisce Nicolò, che nel frattempo sta dando spettacolo.L’emiliano, scattato dalla decima posizione a causa del ritiro patito nella Superpole Race,con furia e impiega un terzo della distanza per raggiungere i battistrada. Dopodiché si prende la prima posizione esattamente a metà gara.