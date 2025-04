Sport.quotidiano.net - Atalanta-Bologna 2-0, Retegui e Pasalic fermano la corsa Champions dei rossoblù

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bergamo, 13 aprile 2025 – Llo scontro diretto per laLeague va all’schiantato già nel primo tempo:apre le danze,le chiude, finisce 2-0 per la Dea sempre in controllo e mai a rischio. Primo tempo a senso unico Gasperini sceglieinsieme a Lookman alle spalle di, out per infortunio De Ketelaere. Italiano punta ancora su Dallinga da prima punta, alle sue spalle c’è Fabbian e non Odgaard. La gara si sblocca al 3’: imbucata geniale diper ladi Bellanova, cross basso sul primo palo per la zampata diche fa 1-0.molto più in palla del, al 22’ arriva il 2-0:lotta contro Lucumi e riesce a crossare dalla destra,è liberissimo a centro area di battere al volo con il sinistro un incolpevole Ravaglia.