Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Qatar 2025 in DIRETTA: comincia il warm-up!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA GARA DI F1 DALLE 17.00BANDIERA A SCACCHI!-1 minuti: casco rosso per Marc Marquez ed Alex Marquez-2 minuti: attenzione a Jorge Martin! Il campione del Mondo balza al comando con il tempo di 1:53.253, secondo Marquez a +0.009, terzo Bagnaia a +0.60-3 minuti: si migliora Bagnaia che adesso è terzo a +0.060.-4 minuti: Bagnaia al momento ha un gap di +0.672 rispetto al vertice-5 minuti: spinge Alex Marquez che ora passa in testa con 1:53.314, Marc secondo a +0.169, quindi Ai Ogura a +0.016 dal leader della classifica piloti. Perde quota Bagnaia, fuori dalla top 10-6 minuti: Marc Marquez detta subito legge girando in 1:53.829, segue Zarco a +0.230, quindi Bagnaia, Aldeguer, Miller ed Alex Marquez.-7 minuti: a breve finalmente i primi tempi.