Conte non ci sta messaggio chiarissimo sulla lotta Scudetto cosa ha detto sull’Inter

Conte ha avuto modo di parlare anche della lotta Scudetto nel corso della sua conferenza stampa odierna dal centro sportivo di Castel Volturno.In casa Napoli cresce l'attesa per il calcio d'inizio della sfida contro l'Empoli (in programma per lunedì sera, allo stadio Diego Armando Maradona, alle ore 20:45). Gli azzurri dovranno mandare un messaggio forte e chiaro all'Inter, che a sua volta ha vinto contro il Cagliari, portandosi momentaneamente a sei punti di vantaggio sulla squadra partenopea.Intanto, è Antonio Conte a parlare della lotta Scudetto, sottolineando come la pressione di dover mandare una risposta all'Inter, in quella che definisce come "una guerra di nervi", deve essere uno stimolo positivo per i suoi ragazzi.Notizie Napoli calcio, Conte: "Questa guerra di nervi con l'Inter ce la siamo guadaganta"Antonio Conte non si sottrae e parla, di nuovo, apertamente della lotta Scudetto con l'Inter, ora al primo posto con sei punti di vantaggio, ma con un match giocato in più.

