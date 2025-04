DIRETTA Cesena Frosinone il Cavalluccio deve riagganciare la zona playoff Mignani lancia Ceesay Berti e Tavsan

Cesena che riceve il lanciatissimo Frosinone servono i tre punti per rientrare in zona playoff, ottavo posto ora occupato dal Bari che ha solo un punto in più. In questa 33esima giornata di serie B Mignani sceglie Tavsan, Berti e Ceesay che vincono i rispettivi. Cesenatoday.it - DIRETTA Cesena-Frosinone, il Cavalluccio deve riagganciare la zona playoff: Mignani lancia Ceesay, Berti e Tavsan Leggi su Cesenatoday.it Partita delicata al Manuzzi, alche riceve iltissimoservono i tre punti per rientrare in, ottavo posto ora occupato dal Bari che ha solo un punto in più. In questa 33esima giornata di serie Bsceglieche vincono i rispettivi.

Potrebbe interessarti anche:

Serie B LIVE : in campo Mantova-Sampdoria 0-2. Il Bari si butta via a Cesena - il Sudtirol vince col Frosinone

Carrarese Frosinone - segui la diretta della gara. Serie B - la sfida allo Stadio dei Marmi

DIRETTA PRIMAVERA – Frosinone-Napoli 1-1 (2? Mboumbou - 3? Cichero) : pareggio immediato dei ciociari!

Ne parlano su altre fonti DIRETTA Cesena-Frosinone, il Cavalluccio deve riagganciare la zona playoff: Mignani lancia Ceesay, Berti e Tavsan. LIVE | Cesena-Frosinone 0-0 | Chiudere finalmente il discorso salvezza. Il Frosinone risorge con il Cesena, Cavalluccio ko sul campo del fanalino di coda. Prezioso un gran gol di Tavsan al Druso, Cesena e Sudtirol si dividono la posta in palio. Santo Stefano amaro, il Cesena cade anche in casa: al Manuzzi passa la Cremonese. Cremonese-Cesena 1-2 | Blitz del Cavalluccio. Tre punti d'oro.

calciomagazine.net comunica: Cesena-Frosinone: diretta live e risultato in tempo reale - Diretta Cesena-Frosinone di Domenica 13 aprile 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B ...

ilsussidiario.net comunica: Diretta Cesena Frosinone/ Streaming video tv, ci si gioca la stagione (Serie B, 13 aprile 2025) - Serie B, Diretta Cesena Frosinone, streaming video tv: ambedue le squadre devono portare a casa i punti per sognare (13 aprile 2025) ...

msn.com riferisce: Cesena sfida Frosinone: scontro cruciale per i playoff all'Orogel Stadium Manuzzi - Il Cesena affronta il Frosinone in una partita decisiva per riagganciare i playoff, nonostante le recenti difficoltà.