Patrizia Pellegrino una Matta ta di pura magia a Ne vedremo delle belle Amadeus ad Amici 24 vestito da rapper che fa il rapper e lo fa pure bene

Patrizia Pellegrino che esordisce così: “Io voglio dedicare Matta ta, a tutte le donne e a tutti gli uomini che non intendono invecchiare mai. Mai. E rimangono sempre un po’ matti”, parole dette col trasporto di chi vuole scuotere le esistenze, impetuose. Poi tira fuori un’esibizione che vi invito a vedere a questo link offerto dai favolosi Prossimi Congiunti @prossimiC. Ilfattoquotidiano.it - Patrizia Pellegrino una “Matta ta” di pura magia a “Ne vedremo delle belle”. Amadeus ad “Amici 24” vestito da rapper che fa il rapper e lo fa pure bene Leggi su Ilfattoquotidiano.it Gianni Togni guardava il mondo da un oblò, io la domenica guardo la tele da uno “scroll”, mi annoio un po? No. Il palinsesto visto dai social il mattino, dopo può fare un certo solletico, persino soddisfare. Uno si sveglia, fa colazione con calma, d’altronde è domenica per un motivo, poi scorre X e siccome l’algoritmo sa più cose su di te della tua coscienza, ecco che ti propone una bella infilata di contenuti trash. Evitare di tirare in mezzo Tommaso Labranca.Prima clip che attira l’attenzione, c’èche esordisce così: “Io voglio dedicareta, a tutte le donne e a tutti gli uomini che non intendono invecchiare mai. Mai. E rimangono sempre un po’ matti”, parole dette col trasporto di chi vuole scuotere le esistenze, impetuose. Poi tira fuori un’esibizione che vi invito a vedere a questo link offerto dai favolosi Prossimi Congiunti @prossimiC.

