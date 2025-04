Papa Francesco sorpresa in piazza San Pietro gremita di fedeli Buona domenica delle Palme buona Settimana Santa

Papa Francesco si è concesso oggi, domenica 13 aprile 2025, un lungo bagno di folla tra i presenti sul sagrato della basilica di San PietroL'articolo Papa Francesco: sorpresa in piazza San Pietro gremita di fedeli. “buona domenica delle Palme, buona Settimana Santa” proviene da Firenze Post. .com - Papa Francesco: sorpresa in piazza San Pietro gremita di fedeli. “Buona domenica delle Palme, buona Settimana Santa” Leggi su .com si è concesso oggi,13 aprile 2025, un lungo bagno di folla tra i presenti sul sagrato della basilica di SanL'articoloinSandi. “” proviene da Firenze Post.

Potrebbe interessarti anche:

Papa Francesco - visita a sorpresa a S.Pietro

Papa Francesco a sorpresa in piazza San Pietro. “Buona domenica delle Palme”

Papa Francesco - nuova sorpresa : stavolta a Santa Maria Maggiore (con i naselli per l'ossigeno)

Ne parlano su altre fonti Domenica delle Palme, nuova sorpresa di Papa Francesco in Piazza San Pietro. Oltre ventimila i fedeli presenti. Il Papa a sorpresa in Piazza San Pietro: "Buona Domenica delle Palme e buona Settimana Santa". Papa Francesco a sorpresa in piazza San Pietro con oltre 20mila fedeli: saluta la gente e regala caramelle ai…. Papa Francesco a sorpresa in piazza San Pietro. “Buona domenica delle Palme”. Papa Francesco a sorpresa in piazza tra i fedeli, senza naselli. Papa Francesco a sorpresa in Piazza San Pietro: saluta i fedeli e dona caramelle ai bambini.

Segnala vanityfair.it: Papa Francesco a sorpresa in Piazza San Pietro: saluta i fedeli e dona caramelle ai bambini - Inaspettata apparizione del Pontefice la Domenica delle Palme, davanti a oltre 20mila presenti. Un gesto che riaccende la speranza dopo i recenti problemi di salute riportati da Papa Francesco ...

Come scrive quotidiano.net: L'applauso dei fedeli per Papa Francesco, a sorpresa a Piazza San Pietro per la Domenica delle Palme - (Agenzia Vista) Vaticano, 13 aprile 2025 Le celebrazioni della domenica delle Palme in in Piazza San Pietro. Papa mFrancesco a sorpresa è arrivato alla fine della Messa ed ha salutato i fedeli, che lo ...

Riporta ilfattoquotidiano.it: Papa Francesco a sorpresa in piazza San Pietro con oltre 20mila fedeli: saluta la gente e regala caramelle ai bambini - Il pontefice è comparso all'improvviso alla fine della messa della Domenica delle Palme. Il nuovo appello per la pace in Ucraina e in Medio Oriente ...