Conte Neres ha bisogno di un periodo di riatletizzazione a Bologna non la sua migliore partita

Conte, ha chiarito le condizioni di Neres che nell’ultima partita contro il Bologna è parso un po’ appannato.Conte: «A Bologna si è applicato ed è quello che voglio vedere»Come sta Neres?«David prima dell’infortunio, a detta di tutti, era diventato un giocatore importante per noi, lo è. Inevitabile che quando sei fuori per un mese e mezzo, c’è bisogno di un periodo di riatletizzazione per rientrare dentro i meccanismi della squadra. Lui è un ragazzo serio, dà sempre il 100%, a noi può dare tanto. Lui è quel tipo di giocatore bravo nell’uno contro uno e dal nulla ti può creare situazione favorevoli per il gol. Sta bene, a Bologna ha un po’ faticato. Aveva fatto benissimo contro il Milan, però ecco da parte sua c’è sempre grande applicazione. Bologna non è stata la sua miglior partita in assoluto però si è applicato ed è quello che voglio vedere. Ilnapolista.it - Conte: «Neres ha bisogno di un periodo di riatletizzazione, a Bologna non la sua migliore partita» Leggi su Ilnapolista.it Il tecnico del Napoli, Antonio, ha chiarito le condizioni diche nell’ultimacontro ilè parso un po’ appannato.: «Asi è applicato ed è quello che voglio vedere»Come sta?«David prima dell’infortunio, a detta di tutti, era diventato un giocatore importante per noi, lo è. Inevitabile che quando sei fuori per un mese e mezzo, c’èdi undiper rientrare dentro i meccanismi della squadra. Lui è un ragazzo serio, dà sempre il 100%, a noi può dare tanto. Lui è quel tipo di giocatore bravo nell’uno contro uno e dal nulla ti può creare situazione favorevoli per il gol. Sta bene, aha un po’ faticato. Aveva fatto benissimo contro il Milan, però ecco da parte sua c’è sempre grande applicazione.non è stata la sua migliorin assoluto però si è applicato ed è quello che voglio vedere.

