Cocaina in casa e spaccio ad un cliente sentenza definitiva per 58enne

La Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, ha rigettato il ricorso presentato da P. L., 57enne di Caserta, confermando la sentenza emessa il 23 settembre 2024 dalla Corte d'Appello di Napoli e, precedentemente, quella del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 17 luglio 2020.

