Migranti in Albania con fascette ai polsi Piantedosi 8220Procedura normale la rivendico8221

Piantedosi risponde alle polemiche sullo sbarco in Albania dei 40 Migranti con le mani legate: "È una prassi normalissima, adottata dagli operatori in piena autonomia, che non solo comprendo, ma che rivendico e condivido".Anche Matteo Salvini ironizza: "Dovevo dargli un uovo di Pasqua?". Leggi su Fanpage.it Il ministro dell'Interno Matteorisponde alle polemiche sullo sbarco indei 40con le mani legate: "È una prassi normalissima, adottata dagli operatori in piena autonomia, che non solo comprendo, ma che rivendico e condivido".Anche Matteo Salvini ironizza: "Dovevo dargli un uovo di Pasqua?".

Piantedosi difende l’uso delle fascette per i migranti trasferiti in Albania : “Una pratica regolare e necessaria”

Migranti trasferiti in Albania - Piantedosi : “Fascette ai polsi? Pratica normale”

Migranti in Albania - richieste di asilo respinte : potranno fare ricorso

Scrive fanpage.it: Migranti in Albania con fascette ai polsi, Piantedosi: “Procedura normale, la rivendico” - L'immagine dei quaranta migranti sbarcati a Shengjin, in Albania, con le mani legate da fascette di velcro ha sollevato un'ondata di polemiche e richieste di chiarimento. I migranti erano a bordo ...

iltempo.it comunica: Migranti in Albania con le fascette ai polsi, Piantedosi smonta i teroremi della sinistra - La sinistra sbraita per il trasferimento dei migranti sulla nave Libra nei centri in Albania. Le immagini mostrano le operazioni di accompagnamento ...

Si apprende da msn.com: Fascette ai polsi dei migranti trasferiti in Albania, Piantedosi: "Procedura regolare che condivido" - Misura applicata valutando una loro presunta pericolosità sociale, 33 avrebbero precedenti per violenza sessuale e adescamento di minori, tentato omicidio, spaccio. I legali dei migranti fanno sapere ...