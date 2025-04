Inter-news.it - Sommer sempre più ‘magic’: l’Inter vola anche grazie alle sue parate!

Yannè stato tra i protagonisti nella vittoria delcontro il Cagliari. Il portiere svizzero ha neutralizzato in maniera decisiva una conclusione di Piccoli sull’1-0 nel primo tempo. Pochi secondi dopo, i nerazzurri hanno poi trovato il gol del raddoppio con Lautaro Martinez.LA PARTITA – Vittoria fondamentale ottenuta dalieri a San Siro contro il Cagliari. Un successo, per il 3-1 finale, che ha permesso ai nerazzurri di staccarsi momentaneamente a +6 dal Napoli. Simone Inzaghi ha potutogestire le energie in vista della sfida contro il Bayer Monaco, permettendosi molte rotazioni. L’unica incertezza è rappresentata dal gol subito da Piccoli ad inizio secondo tempo. Una rete, arrivata dopo un prima parte di gara gestita perfettamente, che ha innervosito l’natore nerazzurro.