Entella promossa in Serie B senza nemmeno scendere in campo

Entella vola in Serie B grazie all'aiuto del Milan Futuro che batte la Ternana e permette a chiavaresi di volare in cadetteria ancora prima di scendere in campo contro l'Arezzo oggi alle 15 contro l'Arezzo. Al Comunale la festa è quindi già scattata, i liguri tornano in Serie B con tre turni di. Genovatoday.it - Entella promossa in Serie B senza nemmeno scendere in campo Leggi su Genovatoday.it L'vola inB grazie all'aiuto del Milan Futuro che batte la Ternana e permette a chiavaresi di volare in cadetteria ancora prima diincontro l'Arezzo oggi alle 15 contro l'Arezzo. Al Comunale la festa è quindi già scattata, i liguri tornano inB con tre turni di.

Potrebbe interessarti anche:

Entella - la Serie B è più vicina : si inchina anche il Campobasso

Festa a Claut : la squadra di Curling promossa in Serie A

Entella-Arezzo : Sfida Decisiva a Chiavari per la Promozione in Serie B

Ne parlano su altre fonti Ternana sconfitta, l’Entella vola in serie B. Entella promossa in Serie B senza nemmeno scendere in campo. Entella promossa in Serie B senza nemmeno scendere in campo. DIRETTA / Virtus Entella-Arezzo 0-0. I liguri sono già in serie B. Turn over per Bucchi. C'è la prima promossa in Serie B: promozione aritmetica a due giornate dal termine. La Ternana ha perso, l’Entella è matematicamente promossa in Serie B.

ilsecoloxix.it riferisce: La Ternana ha perso, l’Entella è matematicamente promossa in Serie B - La sconfitta della Ternana per 1-0 sul campo del Milan Futuro, nel lunch-match della 36esima giornata, consegna alla squadra di Chiavari la terza promozione in Serie B della sua storia dopo quelle del ...

Segnala gianlucadimarzio.com: La Virtus Entella è promossa in B: la squadra di Gallo torna in seconda serie dopo sette anni - La Virtus Entella è promossa in B: la squadra di Gallo torna in seconda serie dopo sette anni - Gianluca Di Marzio ...

Lo riporta ternananews.it: La Virtus Entella “sale” in Serie B - La Virtus Entella è in Serie B. Decisiva la sconfitta della Ternana oggi a Solbiate Arno contro il Milan Futuro ...