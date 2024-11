Today at Apple, Apple Music celebra la Milano Music Week con Dardust

Leggi su Funweek.it

presenta uno speciale appuntamento della serieatcon, tra i più rinomati pianisti e produttori italiani, protagonista di un talk e una performance dal vivo. Giovedì 21 novembre alle 18.30 presso l’Store di Piazza Liberty acondurrà il pubblico in un viaggio sonoro e visivo alla scoperta di ‘Urban Impressionism’, il suo ultimo album che esplora audaci combinazioni di suoni e contrasti. Per partecipare è richiesta la registrazione online a questo link.Foto di Emilio Tini da Ufficio Stampasarà accompagnato dall’editore e architetto Alessandro Agnoli per svelare il processo creativo dietro il suo quinto album, in cui rompe le convenzioni dellaa neoclassica contemporanea, fondendo arte,a e architettura. Durante l’incontro, l’artista eseguirà al pianoforte alcuni brani del progetto, disponibile suin audio spaziale con Dolby Atmos.