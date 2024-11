Roma muore a 22 anni per una rinoplastica

Leggi su Ilfaroonline.it

, 13 novembre 2024- Sono due i medici indagati per la morte di Margaret Spada, la 22enne, originaria di Lentini, nel Siracusano, deceduta adopo intervento dicon un chirurgo scelto sui social. Si tratta del titolare dell’ambulatorio e di suo figlio.Il fascicolo è affidato al pm Erminio Amelio che ha delegato gli accertamenti e le acquisizioni ai carabinieri del Nas. A quanto si apprende, nella struttura, sprovvista di una insegna esterna, non sarebbe stato trovato alcun documento, cartella clinica, consenso informato né registrazione, relativi all’intervento. Nelle prossime ore il pm affiderà l’incarico per eseguire l’autopsia all’istituto di medicina legale del policlinico di Tor Vergata.La ragazza, secondo quanto ricostruito, avrebbe individuato il centro medico che si trova fra Laurentina e l’Eur, dopo aver visto un annuncio su TikTok.