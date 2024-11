Gaeta.it - Roma dedica un luogo a Mariella Gramaglia per celebrare la lotta per i diritti delle donne

Facebook WhatsAppTwitter La recente approvazione da parte dell’Assemblea capitolina di una mozione per intitolare uno spazio pubblico asegna un passo importante nella valorizzazione del contributo femminile alla storia di. Questo gesto rappresenta non solo un omaggio a una figura storica dellaper i, ma anche un promemoria della continua necessità di riflessione sulla parità di genere nella Capitale.: una vita per iha avuto un ruolo chiave nellacontro le discriminazioni di genere. In qualità di assessora alle Pari Opportunità del Comune di, ha promosso politiche volte a garantire giustizia e parità per tutte le persone. Prima di entrare in politica,ha lavorato come giornalista e direttrice del periodico ‘Noi’, un’importante pubblicazioneta alla condizione femminile.