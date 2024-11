Thesocialpost.it - Roma, clamoroso scatto di Ranieri: è in pole come nuovo allenatore

– La ricerca dei Friedkin per ildellasembra giunta a conclusione. La scelta definitiva pare sia caduta su Claudio, che martedì pomeriggio è volato a Londra per incontrare Dan Friedkin., noto per la sua passione per i colori giallorossi, ha già avuto due esperienze sulla panchina della: la prima tra il 2009 e il 2011, e la seconda nel 2019, quando subentròtraghettatore per alcuni mesi.Leggi anche: Atp Finals, Jannik Sinner ancora numero 1: implacabileLa possibilità del ritorno dientusiasma i tifosi, che apprezzano la sua conoscenza dell’ambiente e il suo legame storico con la squadra. L’ufficialità dell’annuncio è attesa con ansia dai sostenitori, per i qualirappresenta una scelta di grande gradimento.L'articolodi: è inproviene da The Social Post.