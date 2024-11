Liberoquotidiano.it - "Rispettare la sovranità, l'Italia sa badare a se stessa". Mattarella, la replica a Elon Musk

Alla fine arriva anche la risposta di Sergio. Il presidente della Repubblica interviene nella polemica politica tra la sinistrana e il magnate di X, che nelle scorse ore aveva tuonato con un perentorio "quei giudici se ne devono andare" riguardo alle toghe che hanno deliberato nei giorni scorsi per bloccare il trasferimento dei migranti irregolari negli hub costruiti in Albania in base all'accordo intercorso tra i governi di Roma e Tirana. In una nota del Quirinale, il capo dello Stato mettei puntini sulle "i" sottolineando come l'sia "un grande Paese democratico e devo ribadire, con le parole adoperate in altra occasione, il 7 ottobre 2022, che 'saa sénel rispetto della sua Costituzione'". La risposta diè in un certo senso obbligata, essendo anche a capo e garante delle toghene in qualità di guida del Consiglio superiore della Magistratura.