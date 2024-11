Lanazione.it - Pistoiese, la cura Villa funziona. Prossimo obiettivo: la continuità

Tre punti, un esordio vincente e la sensazione di aver fatto passi avanti anche sul piano del gioco: un mix di elementi che dalle parti del Melani mancava da molto tempo. Nel giorno dell’esordio di Albertosulla panchina arancione si è vista unaconvincente e propositiva per due terzi di gara, mentre nel segmento conclusivo Polvani e compagni hanno messo da parte l’estetica puntando sulla concretezza e alzando il muro a difesa della propria porta. Parlare di un’Olandesina a due volti sarebbe però riduttivo ed è per questo che di ciò che si è visto contro il Piacenza sono da sottolineare maggiormente gli aspetti che fanno sorridere. Era chiaro che l’allenatore di Soresina, in meno di una settimana, non avrebbe potuto fare miracoli e certamente non era questa la richiesta della società.