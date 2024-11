Lanazione.it - Nascono le Giornate internazionali delle case della memoria

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 13 novembre 2024 – Era già stato preannunciato qualche mese fa in occasione del convegno di Acamfe (Associazione-Museo eFondazioni degli scrittori) a Madrid. Adesso l’Associazione Nazionalelo ufficializza e lo rafforza: leNazionali, di cui quest’anno si è tenuta la terza edizione che ha coinvolto 130 realtà in 18 regioni italiane accogliendo 25mila visitatori, si ampliano e diventanoche si terranno il 5 e 6 aprile 2025 abbracciandomuseo di tutto il mondo. L’annuncio è stato dato alla fine di ottobre, quando a Santiago di Compostela si sono riuniti i membri di Iclcm-International Committee for Literary and Composers’ Museums, il Comitato Tematico Internazionale di Icom per i musei letterari, musicali e lemuseo di scrittori e musicisti.