Lugini | Grande soddisfazione per l' approvazione dell' emendamento a favore della videosorveglianza

L'Aquila - “Accolgo con profondal'in Consiglio Regionaleche ha permesso di destinare i fondi necessari per l'ampliamento del sistema dinel comune di Carsoli. Questo traguardo rappresenta un importante passo avanti nella tutelaa sicurezza del nostro territorio”, ha dichiarato il Consigliere Regionale Gianpaolo. L'approvato prevede lo stanziamento di 25 mila euro per l'ampliamento del sistema di telecamere di sorveglianza, inizialmente installato e successivamente migliorato e ampliato negli anni passati proprio grazie all’impegno dia sua maggioranza in comune. Questa espansione permetterà di estendere la copertura ad altre zone, rendendo il sistema sempre più allargato e diffuso e garantendo una maggiore protezione sia alle persone che alle proprietà su un'area più vasta.