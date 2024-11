Oasport.it - LIVE Roma-Lione 0-0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: comincia il match del Tre Fontane

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1’Primo affondo del: attenta Thogersen che copre sul cross direzionato verso Chawinga sulla destra.1? Fischio d’inizio,ildel Tre. Muove il primo pallone il.20.57 Formazioni in campo, ci siamo!20.45 Percorso netto da ambo le parti.comandano il girone A con 6 punti, a punteggio pieno. Giallorosse ad oggi avanti in virtù della miglior differenza reti (6) rispetto al(5). Laha arginato il Wolfsburg 1-0 all’esordio, per poi mettere KO il Galatasaray 1-6 ad Istanbul, nell’ultimo turno.20.35 Si tratta del primo incrocio ufficiale tra le giallorosse e il. Una sfida che fornirà indicazioni precise sulla caratura internazionale delle ragazze di Alessandro Spugna, impegnate contro le francesi: l’élite assoluta del panorama calcistico