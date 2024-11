Sport.quotidiano.net - L’influencer Spreen debutta nella serie A argentina: i tifosi si ribellano

Il calcio argentino è in subbuglio e moltistanno protestando per il debuttomassimadi un influencer: lunedì sera Ivan Buhajeruk, conosciuto con il soprannome di ‘’, ha fatto il suo debutto in Primera Division giocando meno di due minuti.24enne che conta 15 milioni di follower sui vari social network e zero esperienza calcistica è infatti entrato in campo nell’importante sfida tra il suo Deportivo Riestra e il Velez Sarsfield primo in classifica, tra l’incredulità del pubblico.è stato schierato in attacco per 78 secondi prima di essere sostituito senza aver mai toccato il pallone. Il match si è poi concluso in parità (1-1) ma il risultato é passato in secondo piano lasciando spazio fin da subito a reazioni indignate. L’obiettivo auspicato dal Riestra, piccola società del quartiere di Nueva Pompeya (Buenos Aires), è stato però raggiunto e il post X del club che annunciava la presenza delformazione titolare ha riscosso un enorme successo in termini di visualizzazioni (3,4 milioni invece delle poche migliaia abituali).