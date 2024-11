Panorama.it - La vera storia di un ex «Bestia di Satana»

Leggi su Panorama.it

«Il più bel trucco del diavolo è farti credere che non esiste». Il breve aforisma baudelairiano è servito a Gianluca Herold come spunto per il titolo del suo libro: «Il più bel trucco del diavolo», uscito lo scorso 29 ottobre edito da Rizzoli. Laè quella di Andrea Volpe, il più famigerato membro delle «Bestie di», il gruppo satanista che fra la seconda metà degli anni Novanta e il 2004 condusse un’esistenza basata su alcol, droghe, sevizie e agghiaccianti delitti. Quattro, ad essere esatti, le vittime accertate: Fabio Tollis e Chiara Marino, uccisi nel gennaio del 1998, Andrea Bontade, indotto al suicidio nel settembre dello stesso anno, infine Mariangela Pezzotta, ferita a colpi di pistola e finita a badilate nel gennaio del 2004. Intervistato da Panorama, Gianluca Herold racconta come è nata l’idea di scrivere un libro su Andrea Volpe.