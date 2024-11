Ilrestodelcarlino.it - La bimba ha fretta di nascere, la mamma partorisce al casello dell’autostrada

Porto Recanati (Macerata), 13 novembre 2024 – Fiocco rosa alA14 di Porto Recanati-Loreto. Ieri sera è nata la piccola Matilde che, evidentemente, avevadie non ha potuto aspettare l’arrivo della(partita da Civitella del Tronto, in Abruzzo) all’ospedale Salesi di Ancona, dove la donna aveva programmato di partorire. Durante il tragitto in auto verso il capoluogo marchigiano, la piccola Matilde ha deciso di venire al mondo. Così il papà ha allertato i soccorsi, uscendo dall’autostrada aldi Porto Recanati-Loreto. La donna è stata soccorso da un’ambulanza della Croce Gialla di Recanati, dove la donna – assistita da un medico – ha partorito. Dopo il parto, lae la piccola Matilde sono state portate all’ospedale di Civitanova, dove si trovano ora in ottime condizioni salute.