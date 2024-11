Terzotemponapoli.com - Italia, Spalletti: “Lukaku sarà un’insidia per noi”

Luciano, allenatore dell’, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Belgio. Queste le sue parole:La cerimonia di commemorazione per le vittime dell’Heysel?“Il 29 maggio dell’85 deve rimanere nella memoria di tutti, la dobbiamo portare con noi, lo dobbiamo alle famiglie per far sì che non succedano più cose del genere. Nel calcio a volte ci sono momenti così tristi, non devono più succedere e dobbiamo farlo capire a tutti quelli che saranno allo stadio, un luogo per divertirsi e incontrare altre persone”.Da calciatore, che ricordi ha?“Ricordo benissimo, doveva esserci felicità nel seguire una partita così importante. Poi ci fu quell’effetto devastante per il calcio, è un ricordo ancora vivo che noi dobbiamo usare in maniera corretta per quello che è il bello di questo sport e per quello cheil futuro di questo sport”.