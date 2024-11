Iodonna.it - «Ho osservato le buone abitudini di vita. Cammino 5 chilometri al giorno, salto il pranzo, la sera antipasto, primo e dolce, e cerco di alzarmi da tavola con un po’ di appetito. Per la mente è importante mantenere i rapporti sociali»

Il 12 novembre Silvio Garattini, fondatore dell’Istituto di ricerca Mario Negri di Bergamo, ha compiuto 96 anni. E la domanda sorge spontanea: qual è la ricetta per raggiungere questo traguardo nelle sue condizioni? Una domanda alla quale ha risposto nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della. La ricetta della longevità: 8 comandamenti X Leggi anche › Attività fisica e longevità: perché l’intensità conta più della quantità Silvio Garattini compie 96 anni: la sua ricetta di saluteNessun patto col diavolo né un colpo di fortuna ma semplici consigli che possiamo seguire tutti: così Silvio Garattini rivela come è arrivato in forma a 96 anni.