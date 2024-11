Gaeta.it - Grande Fratello: momento cruciale delle nomination nella dodicesima puntata del 12 novembre 2024

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ladelsi è rivelata decisiva, non solo per i colpi di scena, ma anche per ilatteso. Durante la diretta, Alfonso Signorini ha esordito annunciando i concorrenti esenti dal voto. In questa settimana, i nominati immuni sono stati Giglio e Javier, mentre le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi hanno scelto di salvare Clayton. Questo ha indotto i concorrenti a strategizzare i loro voti, contribuendo a un’atmosfera di intensa competizione.Lepalesi: un gioco di alleanze e strategiaIlpalesi ha visto i concorrenti esprimere le loro scelte, in un contesto dove le alleanze e le rivalità emergono in modo chiaro. Luca ha aperto il giro di votazioni nominando Federica, motivando la sua scelta con un chiaro “paghi lo scotto”.