Gomme invernali obbligo dal 15 novembre | gommisti presi d’assalto

Cesena, 132024 – Con l’arrivo dei mesi freddi, il tema della sicurezza stradale diventa ancora più pressante. In quest’ottica dal 15tornerà in vigore l’di circolare con pneumatici(a meno che sui veicoli non sia montato un treno dicosiddette ‘4 stagioni’) oppure di dotarsi di catene da tenere a bordo pronte per essere montate in caso di necessità. In Emilia Romagna l’resterà in vigore fino al 15 aprile 2025 e chi dovesse essere colto nel non rispetto della normativa andrà incontro a sanzioni che variano a seconda delle strade di percorrenza: da 41 a 169 euro per chi circola nel centro urbano, da 85 a 338 euro fuori dal centro urbano e da 80 a 318 euro in autostrada. In aggiunta sono previsti la decurtazione dalla patente di tre punti e il fermo del veicolo, fino a quando questo non sarà dotato dio di catene.