Lanazione.it - Giovane donna rapinata di notte in centro, denunciati due ragazzi di 16 e 17 anni

Firenze, 13 novembre 2024 – Le hanno strappato via la collana d’oro mentre stava camminando di. Identificati e fermati dalla polizia di stato duedi 16 e 17, di origine straniera, poiper rapina in concorso. La vittima dell’aggressione e della rapina è unaturista americana che si trovava in piazza Duomo intorno alle ore 02:30 di. Improvvisamente avvicinata da almeno tre sconosciuti, uno di questi le avrebbe poggiato le mani sul collo per poi strapparle via la collana d’oro. La scena avrebbe subito attirato l’attenzione di un passante che, con alcuni suoi amici, si sarebbe lanciato all’inseguimento del gruppetto in fuga. Uno di questi sarebbe riuscito a far perdere le proprie tracce, mentre gli altri due sarebbero stati raggiunti all’angolo tra via Guelfa e via Nazionale.