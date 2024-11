Lanazione.it - Galli al primo bivio della stagione. A Benevento torna la pivot Cruz

La perno-portoghese Carolinaè rientrata a San Giovanni, dopo gli impegni con la nazionale. E quindi la squadra, dopo la pausa di alcuni giorni, ha ripreso gli allenamenti ieri pomeriggio. Tutte le cestiste al lavoro per preparare le due gare nei quattro giorni da sabato e mercoledì prossimi. Sabato 16 la trasferta di(ore 17) e il recupero di mercoledì 20 alle ore 20 al Palacontro il Basket Foxes Giussano, inizio alle ore 20. Due gare che metteranno a dura prova la capolista, che però è in salute fisica e mentale. Sulla carta più impegnativa appare la compagina del Giussano, mentre la Virtusè a quota zero punti. E proprio perché non ha mai vinto la squadra campana sarà più pericolosa, non avendo nulla da perdere, e darà il tutto per tutto pur di vincere la sua prima gara.