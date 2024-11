Ilrestodelcarlino.it - Emergenza manodopera. Gli artigiani tornano a scuola per insegnare i mestieri manuali

C’erano una volta i falegnami per sistemare i mobili, i restauratori per le sedie della nonna e i tuttofare a cui bastava qualche attrezzo per rimettere in sesto gli oggetti in casa. Specie in via d’estinzione, tanto che Confartigianato ha deciso di cercare i nuovinelle scuole medie. È qui, prima che i ragazzi scelgano il percorso scolastico che potrebbe portarli altrove, che è partito un progetto per far conoscere quanto sono oggi apprezzate le professioni di un tempo, nate prima delle rivoluzioni imposte dal digitale e dall’elettronica. Quelli che Confartgianato ricerca "sono lavoratori in tutti i settori legati al lavoro manuale – premette il presidente Davide Cupioli –. Sono questi ad avere i maggiori problemi nel reperimento di. Idraulici, elettricisti, panificatori, autoriparatori, falegnami, servizi alla persona: si tratta di lavori nei quali è necessario porsi nella condizione di dover imparare e spesso questo sacrificio non è accettato".