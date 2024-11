Da homo sapiens a homo spaciens, quali rischi corrono gli astronauti nei viaggi spaziali

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di Flavio Natale della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito ASviS il 5 novembre 2024Se nonostante i progressi tecnologici raggiunti nel settore deinello spazio (pensiamo al turismo spaziale, i passati e futuri allunaggi e la possibile conquista di Marte) gli esseri umani si trovano ancora meglio a vivere sulla Terra un motivo ci sarà. Secondo il rapporto “The health hazards of space travel: novel insights from quantum biology”, pubblicato il 22 ottobre dalla Guy Foundation (ente di ricerca indipendente del Regno Unito), gliche si avventurano nello spazio affrontanoper la salute più gravi di quanto si è pensato fino a oggi. Tra questi: invecchiamento accelerato, sviluppo di insulino-resistenza, diabete precoce e problemi riproduttivi che potrebbero peggiorare man mano che ci allontaniamo dalla Terra e che mettono in discussione la fattibilità dell’esplorazione umana dello spazio profondo.