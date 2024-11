Gaeta.it - Collaborazione tra Edoardo Freddi International e Villa Matilde Avallone: un passo verso il mercato globale del vino

Facebook WhatsAppTwitter Castiglione delle Stiviere, 13 novembre – Una nuova alleanza ha preso vita nel settore vinicolo:ha unito le forze con, per portare l’eccellenza dei vini italiani oltre confine. Questa sinergia si basa su valori condivisi che uniscono tradizione, innovazione e sostenibilità, elementi fondamentali per affrontare le sfide del: fra tradizione e innovazioneè una storica azienda vitivinicola situata in Campania, con oltre cinquant’anni di esperienza nella produzione di vini prestigiosi. La cantina è conosciuta per il suo leggendario Falerno, und’annata che affonda le radici nelle fertili terre del vulcano Roccamonfina. Oltre a questo, l’azienda offre una gamma di vini a base di uve autoctone quali Aglianico, Piedirosso e Falanghina.