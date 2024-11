Calenda | Da giovane tradii mia moglie con una sua amica Lei mi fece le corna e io chiesi di sposarla

Leggi su Open.online

Carloin versione Stranamore. Il leader di Azione racconta al programma radiofonico Un giorno da pecora la sua storia con laViolante Guidotti Bentivoglio. Una relazione vicina alla fine quando la tradì ancora ragazzo: «Una sola volta la, ma non eravamo ancora sposati, io avrò avuto 25 anni al massimo, all’epoca lavoravo in Ferrari. Quando lo seppe lei miarrivare uno scatolone pieno di tutti i regali che le avevo fatto. Solo che erano completamente distrutti.». Fu lui stesso ad ammettere l’errore: «Glielo dissi io, lei era una suae fu una cosa brevissima, di tre o quattro mesi», confessa ai microfoni del programma condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Ma laglielapagare: «Non lo posso raccontare. Mi ha messo leuna volta». Ma fu proprio questo a convincerlo che era la donna giusta: «Io, due minuti dopo averlo saputo, sono tornato in ginocchio e le ho chiesto di sposarmi.