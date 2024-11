Gamberorosso.it - Caffè specialty, piatti stagionali, lieviti vegani e senza glutine: ecco Cartoline Caffè, il nuovo bar da provare a Milano

La sua Torrefazione Cannaregio a Venezia ha fatto innamorare tutti. Ora, però, Maela Galli, torrefattrice, imprenditrice e cultrice delcrudo, si lancia in una nuova avventura milanese, a pochi passi da Sant’Ambrogio, dove lo scorso ottobre è nata, una caffetteria dove fermarsi per una pausa rilassante, e una buona tazza difiltro., la nuova caffetteriadi«Lerappresentano uno de modi più semplici e diretti per inviare alle persone care un ricordo» spiega Maela, «ho voluto creare un luogo che invitasse a soffermarsi sui piccoli piaceri, sui momenti dedicati a una coccola per se stessi». Insomma, un posto che invogli a fermarsi e ritornare, «dove ho riversato tutta la mia conoscenza, la mia professionalità e la mia anima, per aprirla ai milanesi».