Borsa | l' Asia chiude debole con i timori dei dazi Usa

Borsetiche deboli in chiusura di seduta, con gli investitori che valutano le mosse del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump. L'attenzione è rivolta principalmente alle decisioni che verranno prese sul fronte deinei confronti della Cina. Si indebolisce lo yen, facendo aumentare le possibilità di interventi per sostenere la valuta. In calo Tokyo (-1,66%). Sul mercato valutario lo yen perde nuovamente terreno, sul dollaro a 154,98 e sull'euro a 164,39. A contrattazioni ancora in corso positive Shanghai (+0,52%) e Shenzhen (+0,16%). Scivola Seul (-2,6%), negativa Mumbai (-0,67%). Sul fronte macroeconomico in arrivo dalla Francia il tasso di disoccupazione, dagli Stati Uniti l'inflazione e la variazione delle scorte settimanali di petrolio.