.com - Biliardo / Passion Jesi, Circolo Cittadino e Bocciofila jesina: i risultati

Leggi su .com

Le classifiche dei quattro campionati disportivo. In serie A1 e B si è giocata la 7° giornata, in A la 9°VALLESINA, 13 novembre 2024 – Continua il percorso positivo delle varie formazionine e della Vallesina.Venerdì 7 novembre si è giocata la 7° giornata del campionato regionale di boccette di serie A1, la 9° giornata del campionato provinciale di serie A e la 7° giornata del campionato provinciale di serie B.In serie A1 regionale ilvince e si assesta a metà classifica a soli quattro punti dalla vetta. In serie A provinciale il Cigno1 Moie lascia il comando ma è il Dopolavoro, assieme a Montignano, a guidare la classifica.In serie B3 sempre più padrona nel proprio girone con ilche cede in casa per 4-2 al Passoripe4. Fa punti anche lana 3-3 in casa con 5 Birilli2 e manca l’aggancio per lasciare l’ultima posizione.