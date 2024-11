Bergamonews.it - Atalanta, è la seconda miglior partenza della storia. Tutti i numeri degli avvii nell’era Gasperini

Bergamo. Chi ben comincia è a metà dell’opera? Forse vero, in certi ambiti, ma non nel calcio. Laè piena dei cosiddetti ‘fuochi di paglia’, di squadre che partono con un passo Scudetto e poi finiscono per rallentare alla distanza. Ecco perché Gian Pieroci va, legittimamente, più che cauto quando si parla diin piena corsa per lo Scudetto: “Avrà senso parlarne se quando mancheranno 7-8 giornate saremo ancora lì”, aveva detto.Nel frattempo, il tecnico nerazzurro più che guardare troppo in avanti preferisce saggiamente godersi quella che è lain assoluto nellanerazzurra: 25 punti in 12 partite, una media superiore ai due punti per gara. Soltanto nella stagione 2022/23 la Dea era riuscita a fare meglio, toccando quota 27 nello stesso numero di giornate.