Tuttivip.it - “Addio, non rientro più”. Grande Fratello, Enzo Paolo spiega il vero motivo della sua uscita

Dopo numerose riflessioni e qualche tentativo di ripensamento,Turchi ha rivelato tutta la verità dietro il suo abbandono improvviso ale ha confermato la decisione definitiva sul suo futuro nel reality.Già dall’inizio del mese, Turchi aveva più volte manifestato il desiderio di lasciare la Casa, con dichiarazioni che avevano creato preoccupazione tra i suoi compagni di avventura. La svolta è avvenuta pochi giorni fa, quando il coreografo ha comunicato apertamente la sua scelta, sndo un profondo dispiacere negli altri concorrenti, che non si aspettavano un abbandono così repentino. La serata di ieri ha segnato il suodefinitivo, lasciando in molti il dubbio sulle vere motivazioni dietro questa scelta.Nell’attesissima puntata di stasera,ha fatto ritorno in studio perre a tutti cosa l’abbia portato a prendere questa strada.