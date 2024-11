Game-experience.it - Warcraft, è in arrivo la diretta speciale dedicata al 30° Anniversario

Leggi su Game-experience.it

Domani i team di World of, Classic, Hearthstone eRumble si riuniranno per una presentazione. Ladel 30°diinizierà alle 19 00 su Twitch, YouTube e TikTok, (anticipata da un breve pre-show) e presenterà il team di sviluppo diche rifletterà sul retaggio di questo universo di gioco leggendario e condividerà parte di ciò che sta per arrivare per ciascun titolo di.A seguito della, la festa proseguirà con una trasmissione del concerto “World of: 20 Years of Music”, prodotto da Helvepic e filmato in Svizzera a settembre. Il concerto raduna la 21st Century Orchestra e i tre cori Tales of Fantasy, Ardito e Madrijazz Gospel in un’esecuzione di 190 artisti per omaggiare due decenni dei brani musicali più longevi di WoW.