Bergamonews.it - Viaggio nell’innovazione di Sdf: l’intelligenza artificiale nel mondo agricolo al Museo Same

Treviglio. Apertura straordinaria per ile l’Archivio Storico Sdf in viale Cassani 15 a Treviglio. Domenica 17 novembre, dalle 9 alle 12,30 e dalle 14 alle 18, sarà possibile prendere parte a un vero e proprionella tecnologia agricola, ripercorrendo le innovazioni che Sdf ha realizzato e applicato ai trattori e alle macchine agricole nel corso della sua storia.L’esposizione curata dall’Archivio Storico Sdf si inserisce all’interno della Settimana della Cultura d’Impresa, la rassegna annuale di eventi promossa da Confindustria e Museimpresa, giunta alla XXIII edizione, che quest’anno è in programma dal 14 al 28 novembre e si intitola “Mani che pensano. Intelligenza, arte e cultura per il rilancio dell’impresa”.Dal campo al software, verso trattori sempre più intelligenti, a guida autonoma e robot elettrici, il percorso espositivo allestito su tre postazioni nello Showroom Sdf ruoterà attorno alle tecnologie sviluppate negli anni dalla multinazionale di Treviglio, protagonista dell’innovazione nella meccanizzazione agricola a livello mondiale.