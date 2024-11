Iodonna.it - Tra le giovani attrici di "C'era una volta... a Hollywood" Madison era la meno quotata al successo. Ora per lei si parla non solo di una nomination, ma anche della vittoria di un Oscar

È da quando Anora ha vinto la Palma d’oro a Cannes che per Mikeyl’2025 pare ipotecato. Nel film di Sean Baker – dal 7 novembre ieri al cinema – l’attrice 25enne nata a Los Angeles nel 1999 ha in effetti centrato la parte (si spera non l’unica)vita, un ruolo così eccezionale (e così tipico tra quelli vittoriosi: la prostituta, oggi sex worker) da averla piazzata in testa alla cinquina probabile delle best actress. Un gruppo tutt’altro che male assortito. Fanno compagnia a Mikey Angelina Jolie (Maria), Nicole Kidman (Babygirl), Demi Moore (The Substance) e Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez), quest’ultima attrice transgender spagnola vincitrice del Prix d’interprétation féminine proprio a Cannes (ex equo con le colleghe di cast Selena Gomez, Adriana Paz e Zoe Saldana). Anora, il trailer del film Palma d’oro a Cannes X Leggi› “Anora” di Sean Baker: la recensione di Paolo Mereghetti A favore dell’a Mikey ci sono poi ulteriori fattori.