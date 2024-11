Nerdpool.it - Tom Brevoort dice NO agli Young Avengers nel 2025 e smentisce C.B. Cebulski

Nell’ultima newsletter di Tom, Executive Editor e Senior Vice President di Marvel Publishing e responsabile dell’ufficio X-Men, viene citato un commento della lettrice Montana Mott: “Questa settimana è stato riportato che mesi fa, C.B.al Comic Con di Osaka ha annunciato che i, in qualche forma, torneranno nei fumetti Marvel nel– ma nessuno se ne era accorto fino a poco tempo fa, quando è stato ritrovato il video. Questa notizia mi entusiasma tantissimo! So che ora sei nell’ufficio X, ma dato il tuo passato con il team, sarai coinvolto in questa nuova versione?”Tomha risposto:“Non so davvero molto di ciò che è stato detto o riportato, Montana, ma posso dirti che qualunque cosa sia, è stata enormemente mal interpretata ed esagerata. I personaggi continueranno a comparire dove rilevante – Patriot avrà un ruolo nel prossimo progetto di Sam Wilson, Captain America, e Wiccan e Hulkling sono ancora coinvolti in diverse trame spaziali, ma non c’è alcun piano al momento per una nuova serie dei