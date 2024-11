Lopinionista.it - Supply chain: attenzione alla compliance dei fornitori

Leggi l'articolo completo su Lopinionista.it

Laè un elemento molto importante in ambito aziendale e riguarda essenzialmente il rispetto delle normative vigenti, di standard di settore e di regolamenti interni.Una buonarisulta fondamentale non solo per la reputazione dell’impresa stessa – sia essa una grande azienda o una PMI -, ma anche per quella di tutti i suoi partner commerciali. È proprio per questo motivo che, quando si sceglie un nuovo fornitore, è di fondamentale importanza tenere conto anche di questo aspetto, il quale contribuisce in modo decisivo a definirne il supplier rating.In questo articolo, dopo un breve approfondimento sullaaziendale, cercheremo di capire come trovareche non compromettano ladella propriaaziendale: di cosa si trattaCome accennato, quando si parla diaziendale, si fa riferimento a quelle misure e quei processi messi in atto dall’impresa al fine di garantire il pieno rispetto delle leggi, degli standard normativi e dei regolamenti interni da parte di tutti i soggetti coinvolti.